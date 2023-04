Momenti di tensione e nervosismo tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti durante l'intervallo di Napoli-Milan. Proprio mentre le squadre stanno cominciando a rientrare sul terreno di gioco per l'inizio della seconda frazione, le immagini pescano l 'allenatore del Napoli e il dirigente del Milan decisamente agitati e scuri in volto che parlano e gesticolano uno contro l'altro, come a discutere di un qualcosa che ha evidentemente fatto innervosire Spalletti, che appare il più agitato. Maldini, mani in tasca, lo segue da dietro e proprio appena arriva a favore di telecamere gli si sente chiaramente dire: "Mister sei nervoso, hai già vinto il campionato, che c... vuoi?" . Tra i due anche Leao , che pareva potesse essere la causa scatenante dell'ira di Spalletti (in occasione del gol dell'1-0 aveva esultato mostrando lo scudetto cucito sulla maglia dei rossoneri), che cerca di fare da paciere, strappando prima un sorriso a Spalletti e poi portando via il dirigente del Milan.

Spalletti: "Si è intromesso, non mi è piaciuto"

A spiegare l'accaduto ci ha poi pensato lo stesso Spalletti in conferenza stampa: "Da parte mia non è successo niente", ha raccontato Spalletti. "Stavo rientrando in campo e chiedevo all'arbitro la spiegazione dell'ammonizione di Lobotka, ma Maldini si è subito intromesso sbracciando come se io mi stessi lamentando, ma non era assolutamente così. Anzi, semmai sono stati loro a lamentarsi durante il primo tempo visto che Pioli è stato ripreso dall'arbitro mentre io no. Il fatto che Maldini mi parlasse sopra mentre mi rivolgevo all'arbitro non mi è piaciuto, deve permettermi di parlare col direttore di gara senza mettersi in mezzo. Lui poi ha reagito un po' ma da parte mia non c'è nulla. Poi lui è Paolo Maldini ma anche io ci sono stato lì (in Serie A da giocatore, ndr), non ai loro livelli ma ci sono stato. Sono cose un pochettino antipatiche". Insomma, un bel antipasto in vista del doppio confronto di Champions League.