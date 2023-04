Coppa Italia

Allegri rilancia Di Maria dal 1' al fianco di Vlahovic, a centrocampo tornano Rabiot e Kostic. Diversi dubbi per Inzaghi che ritrova Dimarco e concede una chance in porta ad Handanovic. In attacco Dzeko in vantaggio su Lukaku. Le probabili formazioni di Juve-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma martedì alle 21