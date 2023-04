Stadio Milan, sopralluogo del sindaco a La Maura

amarcord

'Se non sbaglio lei ha visto l'Inter-Milan con me' cantava Celentano, generazioni su generazioni lo hanno fatto. Un gigante di quasi cent'anni costruito nel 1925, poi gli anelli, le torri, il primo gol del milanista 'Pin' Santagostino, ma vince 6-3 l'Inter (che fino al 1947 non ci giocava). Le luci di Vecchioni e il mondo nella cerimonia di apertura del 1990, Pelé, la boxe e Bob Marley, pieno a luglio con la samba per Ronaldinho e pieno all'alba post triplete di Marco Salami