Dopo le forti polemiche legate agli scontri fra ultrà napoletani all'interno del Maradona durante Napoli-Milan il numero 1 dei partenopei Aurelio De Laurentiis attacca con forza. L'occasione è un convegno organizzato al Coni dalla Lega serie A 'Verso lo stadio del futuro' :"È una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher e la si mette mutuandola in Italia avremo sempre questi problemi. Perché quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare chi sostiene davvero la squadra con degli episodi che sono davanti agli occhi di tutti. Timori per la festa scudetto? Mi auguro di no, anche perché avverrà allo stadio e lì non possono esserci disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor questore e un signor prefetto, useremo tutte le precauzioni possibili". Il presidente del Napoli ha risposto anche alle polemiche sollevate dalla tifoseria sul caro biglietti: "Basta piangersi addosso. Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus ".

De Laurentiis: "Feste pre scudetto? Follia napoletana..."

De Laurentiis è poi intervenuto sul clima di festa che si respira da tempo in città aspettando la certezza dello scudetto: "A forza di parlare di festa scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico. Mi sembra un po' una follia ma fa parte del colore napoletano", mentre commentando la battuta d'arresto con il Milan ha detto di "non essere preoccupato in chiave Champions". Lo screzio tra Maldini e Spalletti, invece, lo etichetta con un episodio che "ci può stare" perché "quelli sono momenti in cui il risultato di una partita ti può far suscitare reazioni". Conclude parlando della stagione comunque positiva del suo Napoli individuando nel mercato la chiave di volta. "Non aver avuto alcuna difficoltà a levare le pecore nere ha contribuito. Si può arrivare a scadenza e scegliere di andare via se non ci si sente partenopei. Credo che i giovani che abbiamo oggi si siano resi conto di essere un corpo unico. Finalmente siamo in undici o ventidue, piuttosto che essere in 3 o 5 a essere partenopei".