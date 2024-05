Juric: "Amareggiato per il video a Superga"

L'allenatore del Torino, alla vigilia della trasferta di Verona, è tornato sul video apparso sui social durante le celebrazioni della tragedia di Superga: "Sono amareggiato, era un giorno importante per trasmettere certe emozioni. E' andata male...". E sulla gara contro l'Hellas: "Siamo in emergenza. Vlasic out, Zapata e Buongiorno in dubbio".

"Sono molto amareggiato, è l'unica cosa che posso dire: ci tenevo che fosse un giorno importante per trasmettere determinate emozioni, purtroppo è andata male": così l’allenatore del Torino Ivan Juric ha commentato il caso del video pubblicato sui social con insulti rivolti da alcuni calciatori del Toro ai tifosi nel giorno dell’anniversario della tragedia di Superga.

La ricostruzione di cosa è successo Lo scorso 4 maggio, durante le celebrazioni per i 75 anni della tragedia di Superga, è apparsa una storia sul profilo Instagram di un giocatore del Torino (poi rimossa) in cui venivano ripresi i tifosi granata a Superga da dentro il pullman della squadra. In sottofondo si sentono alcune voci: “Sono gli stessi che ti hanno fischiato”, ”ciao, ciao pezzi di m…”.

Le scuse della squadra Il presidente Urbano Cairo, rispondendo su Instagram a un tifoso granata, aveva definito l’episodio "inaccettabile. Prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto". Due giorni dopo, il Torino sui suoi social ha pubblicato questa lettera aperta: "Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi, ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la società, subito intervenuta - si legge nel messaggio della squadra del Torino - ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre Forza Toro".

