Berlusconi al San Raffaele in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza e leader di Forza Italia, 86 anni compiuti lo scorso settembre, si tratta del secondo ricovero in pochi giorni. Lo scorso 30 marzo, infatti, era stato dimesso dallo stesso ospedale dopo alcuni giorni di degenza per dei controlli programmati. Berlusconi era stato ricoverato anche nel gennaio 2022 per un'infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica.