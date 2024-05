Dove vedere Atalanta-Roma

La partita tra Atalanta e Roma valida per la 36^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 maggio alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Roma

La Roma è l’avversaria contro cui l’Atalanta ha realizzato più gol nella sua storia in Serie A: 143 reti della Dea in 123 sfide. Il bilancio nel torneo tra le due formazioni pende a favore dei giallorossi con 54 successi contro i 30 dei bergamaschi, completano 39 pareggi. Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 7 gennaio, Atalanta e Roma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2018/19. L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro sfide casalinghe contro la Roma in campionato (una sconfitta), tanti successi della Dea quanti nelle precedenti 11 partite interne contro i giallorossi in Serie A (3 vittorie, 3 pari, 5 sconfitte). L’Atalanta ha guadagnato 35 punti in 16 match al Gewiss Stadium in questo campionato (11 vittorie, 2 pari, 3 sconfitte), considerando sempre i tre punti a vittoria, solo nel 1947/48 (36) ha fatto meglio dopo altrettante gare casalinghe in una stagione di Serie A (39 punti in quel caso dopo il 17° match interno). L’Atalanta ha subito 38 gol in 34 match di questo campionato, nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo nel 2017/18 (35) ne aveva concessi meno dopo altrettante partite. L’Atalanta ha vinto solo tre delle ultime 20 partite casalinghe contro squadre che ad inizio giornata occupavano le prime sei posizioni in classifica in Serie A (6 pareggi, 11 sconfitte). Più nel dettaglio, in cinque sfide interne nel campionato in corso contro queste formazioni la Dea ha ottenuto il successo solo contro il Milan (1 pari, 3 sconfitte). La Roma è imbattuta in trasferta in campionato con Daniele De Rossi allenatore (4 vittorie, 3 pareggi). De Rossi potrebbe infatti diventare solo il secondo tecnico nella storia della Roma a non perdere alcuna delle sue prime otto partite fuori casa in Serie A, dopo Rudi Garcia tra l’agosto e il dicembre 2013.