Tudor: "Giornata bella ed emozionante"

"Champions? Non c'è tempo per sognare"

Ancora sul match contro l'Empoli: "Un successo importante che ci porta in Europa. Sogno Champions? Non c'è tempo per sognare, mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo. L’unico obiettivo era fare il meglio possibile, un bel percorso e tanti punti. Oggi non era facile, loro sono molto organizzati". Sulle dichiarazioni in settimana: "Ho detto che da quando sono arrivato siamo primi in classifica per punti conquistati, non c’era alcuna polemica, ma se mi si chiede in cosa posso migliorare io rispondo così, non è questione di essere orgogliosi o no". Poi sulle occasioni concesse ai toscani: "Possiamo certamente migliorare qualcosa, ma non farei un’analisi negativa sui palloni persi, un paio di volte è successo a causa del campo secco. Poi se il mio portiere fa grandi parate fa parte del gioco, ma non ricordo nelle altre partite miracoli da parte sua, oggi sicuramente è stato bravissimo".