Al Monza dal 2018

Dopo aver lasciato il Milan nel 2017, Silvio Berlusconi rientrò nel mondo del calcio poco più di un anno dopo acquistando il Monza, allora in Serie C. "Era uno dei tradizionali pranzi del martedì quando dissi al presidente che c'era il Monza in vendita - raccontò Galliani in un'intervista esclusiva a Sky Sport - Tutti dissero sì e Berlusconi mi disse: "Adriano, vai e fai".