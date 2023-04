"Brahim ci sarà, Leao sta imparando a muoversi"

Come al solito, il tecnico non si è tirato indietro nell'analisi sui singoli giocatori, a partire dal grande protagonista di Napoli, Rafael Leao: "Io non accontento il singolo giocatore, ci vuole equilibrio collettivo. Rafa a me ha detto che preferiva il ruolo da seconda punta e non da esterno, ma l'importante è che sia felice e giochi col sorriso, non deve essere ansioso, poco leggero. Più giocatori stanno bene, meglio sta la squadra e più possibilità di vincere abbiamo. Con lui mi arrabbiavo quando non si muoveva per avere certe occasioni, se con il Napoli ha avuto queste opportunità è per come si è mosso. Deve legare di più e meglio con la squadra". Annunciato anche il recupero di Brahim Diaz dopo il problema accusato a Napoli: "Non è un classico esterno, ma è un'arma a disposizione con caratteristiche particolari, sta bene ed è a disposizione. Può giocare un po' dentro e un po' largo". I due grandi ex del match saranno Krunic e Bennacer: " Krunic fa cose in campo che numeri e immagini non spiegano, fa giocare bene chi sta vicino a lui, occupa spazi sia con che senza palla, sono contento delle sue prestazioni, ha affidabilità e disponibilità. Bennacer sa tirare, sa costruire l'azione e andare in pressione, può stare sia avanti che dietro. Domani vedremo come utilizzarlo".