Poco prima delle 15 di questo giovedì l'ospedale San Raffaele ha pubblicato il primo bollettino sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi , a 24 ore dal ricovero in terapia intensiva per problemi respiratori. "Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare - si legge nel la nota medica firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri -. L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta.

Cosa è la leucemia mielomonocitica cronica

Si tratta di una forma leucemica cronica, non delle più aggressive, che colpisce soprattutto in età avanzata (mediamente l'insorgenza è attorno ai 70 anni), si cura quando possibile con il trapianto di cellule staminali, come avvenuto di recente per un altro caso celebre, quello dello scrittore Alessandro Baricco. La leucemia mielomonocitica cronica, di cui soffre Silvio Berlusconi ha un'incidenza annuale stimata in 1,0 ogni 100.000 persone. Una forma cronica che può trasformarsi in una leucemia mieloide acuta, molto più grave e pericolosa. La malattia, spiega l'Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) è caratterizzata dall'aumento di una specifica popolazione di globuli bianchi: i monociti. E' un tipo di sindrome mielodisplastico-mieloproliferativa, che si collca "a cavallo" fra le neoplasie mieloproliferative croniche, in quanto presenta spesso una proliferazione eccessive delle cellule del sangue, e le sindromi mielodisplastiche, con cui condivide una maturazione anormale dei precursori del midollo. Può presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi. Vi è sempre un eccesso di monociti nel sangue e nel midollo, e un numero variabile di cellule immature ("blasti"). Il sistema immunitario viene debilitato dalla malattia, il che ovviamente favorisce l'insorgenza di infezioni, anche polmonari come nel caso dell'ex premier. La strada migliore da intraprendere, come detto, è quella del trapianto di cellule staminali da donatore. Dopo una fase di chemioterapia, cosiddetta di contenimento, occorre cercare un potenziale donatore all'interno della famiglia del paziente stesso o all'esterno. Le cellule possono essere prelevate dal midollo osseo o dal sangue periferico, ma non sempre le condizioni e l'età del paziente consentono il

trapianto.