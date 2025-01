Dopo la vittoria sull'Atalanta, Antonio Conte elogia la squadra per la crescita e parla di mercato: "O facciamo le cose nella maniera giusta o restiamo come siamo, con uomini che so che non mi tradiranno mai. Non siamo tanti, ma giusti e affamati"

Alla vigilia non voleva parlare di "sfida scudetto", ma quello che Antonio Conte dà al campionato dopo il 3-2 in casa di un'Atalanta bella come al solito è un segnale che non può essere ignorato. Se non vogliamo definirla sfida-scudetto, la classifica al fischio d'inizio impone di chiamarlo almeno "scontro diretto". E la classifica al triplice fischio vede la squadra di Conte allungare sull'Inter (+6, con i nerazzurri che hanno due gare in meno) e sulla stessa Atalanta. "Siamo una squadra che è cresciuta tanto, due mesi fa l'Atalanta è venuta in casa nostra a farci tre gol", dice Conte a Sky nel post-partita. "Cresciuta soprattutto nelle difficoltà, stiamo andando avanti avendo situazioni, tra infortuni e mercato, che potrebbero ammazzare un toro e invece noi stiamo in piedi e non ci lamentiamo. E' tutto frutto del grande lavoro che fanno i ragazzi, che hanno voglia di migliorarsi. Lukaku? Dà sempre tutto, ma sono tutti importanti. Non siamo tanti, ma giusti e affamati".