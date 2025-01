Tre punti per rilanciarsi. Dopo quattro partite (Supercoppa compresa), la Juventus torna a vincere e lo fa in un big match, battendo 2-0 il Milan e 'vendicando' la sconfitta di Riad. Un successo commentato così da Thiago Motta nel post-partita: "Lavoriamo tutti i giorni per vincere - ha detto -. Ogni allenamento, ogni momento della giornata c'è un grande lavoro per fare la partita di oggi e vincere. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Non possiamo fare un riassunto solo del giorno della partita, si vincono partite così con tanto lavoro quotidiano. Ringrazio i ragazzi che stanno crescendo e arrivano a fare prestazioni come quelle di oggi, proprio perché lavorano quotidianamente con grande impegno e oggi è la ricompensa. Con qualche difficoltà che abbiamo affrontato, loro si sono sempre superati". Poi ha aggiunto: "Nell'ultima partita contro l'Atalanta abbiamo commesso degli errori tecnici dove alla fine dai fiducia all'avversario, oggi ne abbiamo commesso di meno e giocato con qualità. Questa è una cosa importante anche psicologicamente, perché la squadra avversaria capisce che davanti ha una squadra con una buona fase difensiva e che gioca bene a calcio, che va in avanti mettendo intensità e con la qualità per poter essere superiore agli avversari".