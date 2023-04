Le probabili formazioni della 29^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Per Pioli e Inzaghi poco turnover, Spalletti ne cambia tre. Kjaer e Thiaw si giocano una maglia mentre nell'Inter davanti spazio a Lautaro e Lukaku. Due ballottaggi per Sarri; Gasperini pensa al tridente mentre nella Roma c'è Belotti in pole con Pellegrini a rischio

L’ultimo turno di campionato ha riservato sorprese e colpi di scena. Ci sono squadre in serie positiva mentre altre devono ritrovare la via della vittoria. Il turno pasquale propone sfide molto interessanti, sia per ciò che riguarda la zona Champions sia per la parte bassa della classifica. Sulla carta, qualche top team dovrebbe avere una gara ‘semplice’ ma ultimamente abbiamo visto che di semplice in Serie A c’è davvero poco: cadute e trappole sono all’ordine del giorno