Un super Ochoa (MVP) ferma l'Inter impedendo alla squadra di Simone Inzaghi di tornare a vincere in campionato. In casa nerazzurra, insufficienze per Onana, autore di un errore sul gol del pareggio, Dumfries, Lukaku e Correa. Le pagelle di Nicolò Ramella

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A