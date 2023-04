Le partite di Serie A di oggi

Sono tre le partite del venerdì, anticipo della 29^ giornata di Serie A. In campo le squadre che la prossima settimana avranno impegni Champions: Inter, Milan e Napoli

Venerdì 7 aprile appuntamento con la ventinovesima giornata della stagione di Serie A. Inter e Napoli giocano in trasferta rispettivamente alle 17.00 a casa della Salernitana e alle 19.00 a quella del Lecce. Dalle 21.00 appuntamento con Milan-Empoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.