L'Atalanta vuole approfittare dei passi falsi di Inter e Milan per avvicinare ulteriormente la zona Champions. Gasperini sceglie Lookman-Hojlund come coppia d'attacco con Pasalic alle spalle. A sinistra gioca Maehle. Motta con il tridente Soriano, Barrow, Sansone. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 16.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD