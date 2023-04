Il barese sui suoi social replica nuovamente a quanto detto dall'allenatore della Roma (che sabato aveva fatto allusione a una presunta lite fra Cassano e Livaja ai tempi dell'Inter): "Ci siamo detti di tutto e di più, ma non c'è stato nessuno scontro fisico. Non le ho mai prese da nessuno". LE PAROLE DI MOURINHO SU CASSANO Condividi

C'è un nuovo capitolo nel botta e risposta a distanza tra José Mourinho e Antonio Cassano. L'ex calciatore, attraverso un video pubblicato nelle sue stories di Instagram, ha replicato all'allenatore della Roma ammettendo il litigio con Livaja a cui faceva riferimento velatamente il portoghese, ma contestando il finale: "Ho litigato con Livaja, ci siamo detti di tutto e di più, ma dopo due giorni eravamo amici come prima. Mia madre mi ha insegnato a non aver paura di niente e di nessuno. Ho discusso con 30.000 persone. Qualcuno ti ha fatto da spia, dì alla spia che venti persone si sono messe in mezzo e non c’è stato nessuno scontro fisico. Non ho preso niente. E questa è un’altra figura di m... oltre al modo in cui fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, mai. Non ho mai avuto paura di niente e di nessuno".

Come era nata la polemica Cassano-Mourinho Tutto era cominciato da una provocazione di Cassano sui social: "L'allenatore della Lazio ama il calcio e il suo mestiere, mentre a Mourinho non frega un c***o del calcio. Vince, cambia ed è furbo. Mourinho è solo cinema". Mou aveva durante la conferenza stampa dopo la vittoria della sua Roma a Torino. "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura...". video Mou: "Cassano? Al Real ricordano solo la giacca"