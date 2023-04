Nel post partita di Torino-Roma lo Special One ha risposto ad Antonio Cassano, che lo aveva duramente criticato: "Ha giocato con Real, Roma e Inter. A Madrid lo ricordano per la sua giacca, a Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare e all'Inter nemmeno la Coppa di Lombardia. Lui si diverte, qui lavoriamo sul serio". Poi cita un episodio di undici anni fa: "Attento Antonio, poi arrivano i Marko Livaja e ti diverti di meno". Ecco cosa significano le parole di Mourinho Condividi

José Mourinho risponde ad Antonio Cassano. La replica all'ex calciatore, che lo aveva criticato per il gioco delle sue squadre, arriva in pieno stile Special One, dopo la vittoria della sua Roma sul campo del Torino. E spunta anche un particolare riferimento a Marko Livaja: "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura...".

Chi è Livaja e il perché del riferimento a lui Attaccante croato classe '93, Marko Livaja è attualmente protagonista in patria con l'Hajduk Spalato e ha partecipato agli ultimi Mondiali con la sua Nazionale, oltre ad aver giocato in Serie A anche con Cesena, Empoli e Atalanta e aver raccolto diverse esperienze in giro per l'Europa. Punta di diamante della Primavera dell'Inter guidata da Andrea Stramaccioni con la quale vinse a 18 anni la Next Generations Series, nel 2012/13 passò stabilmente in prima squadra. In quella stagione anche Antonio Cassano, più grande di lui di undici anni, faceva parte della rosa nerazzurra. Con quelle parole Mourinho sembra riferirsi a una presunta lite in allenamento tra il croato e l'italiano. leggi anche Mourinho: "Sicuri che la Juve non abbia 59 punti?"

Che cosa aveva detto Sarri su Mou Proprio a Maurizio Sarri lo Special One aveva lanciato qualche frecciatina alla vigilia dell'ultimo derby poi vinto dalla Lazio. Dopo l'eliminazione dei biancocelesti dalla Conference League, arrivata in seguito a quella già avvenuta in Europa League, Mourinho aveva chiesto ironicamente se successivamente Immobile e compagni sarebbero stati impegnati in una nuova competizione europea. "Ma lasciatelo fare - aveva poi detto Sarri con un sorriso in occasione del Gran Galà dello sport di Castiglion Fiorentino dove ha ricevuto il premio dedicato a Corrado Viciani - Mourinho è un animale da spettacolo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente ed è una persona con una simpatia straordinaria. Lui poi fa bene il suo lavoro e a tirarti dentro in certe storie è il numero uno, ma io non voglio entrarci". leggi anche Sarri: "Mou animale da spettacolo, ma simpatico"