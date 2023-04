Mou già “gladiatore” a Roma

Per l’allenatore giallorosso non si tratta del primo murales che lo raffigura nelle vesti di imperatore romano. Al portoghese era infatti già stata dedicata un’opera proprio tra le vie della capitale, nei pressi del Circo Massimo, poco dopo la vittoria della Conference League. In quel caso, infatti, Mourinho era stato rappresentato con la coppa in mano al posto della spada.