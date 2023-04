Del Piero: "Io presidente della Juve? Il mio cuore è ancora lì..."

Ospite di “CBS Sports Golazo”, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha commentato così la stagione dei bianconeri. Non è mancata la domanda su un suo possibile ritorno in società nel ruolo di presidente, opzione alla quale Del Piero non ha chiuso totalmente le porte

Credi che ci sia la possibilità che i 15 punti di penalizzazione vengano restituiti? Come pensi possano reagire i tifosi italiani?

"C’è la possibilità che vengano restituiti, ma non sappiamo se questo possa accadere entro la fine della stagione. Ma questo è un mio punto di vista. Secondo me non si può prendere una decisione del genere durante la stagione. Dovresti andare avanti e capire se ci sono stati degli errori, poi nella stagione successiva agire, è sportivamente più corretto. Questa insicurezza su quello che potrebbe accadere incide anche sulle altre squadre. Adesso non sei secondo, ma se ridanno i punti è la Juventus a essere seconda in classifica".

Cosa ci si aspetta dalla gara di Europa League con lo Sporting?

"Non era quello che i tifosi e i giocatori della Juventus volevano, la squadra era stata costruita per giocare in Champions League. Ma in tutto questo disordine, c’è qualcosa di reale. Puoi finire la stagione con un trofeo, è una grande opportunità. In Italia nei momenti di maggiore difficoltà club e giocatori si uniscono ancora di più. E questo è quello che è successo quest'anno nelle coppe. Nel periodo in cui il calcio italiano non è grande, abbiamo comunque tre squadre ai quarti di Champions ma anche Juve e Roma in Europa League".