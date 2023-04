Le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer bianconero, nel pre-partita

"Barbieri è emozionato, ma i compagni lo aiutano a stare tranquillo. Tommaso è il 6° giocatore che dalla Next Gen esordisce in questa stagione: quest'anno è stato il vero consolidamento del progetto, è un grande orgoglio per noi. Parlare di Frattesi non è corretto, ma se non seguissimo tutti i giovani italiani e forti della Serie A non faremmo bene il nostro lavoro. Sicuramente è pronto per una big, come ha detto Carnevali..."