"La cosa più importante è da sottolineare il legame di Milinkovic Savic e Luis Alberto con la Lazio . E questo incide tanto", così Igli Tare , ds della Lazio, sul futuro dei due giocatori in biancoceleste. "Luis ha un contratto più lungo rispetto a Sergej - ha aggiunto il dirigente laziale - al momento opportuno ci siederemo per decidere. Ma sarà tutto a campionato finito. È ovvio che ogni giocatore vuole giocare la Champions, per noi sono giocatori fondamentali".

Sulla caccia a un posto per la Champions

"È un obiettivo prefissato all'inizio della stagione - ha speigato Tare - rispetto all'anno scorso la squadra ha fatto un altro passo in più per quanto riguarda l'organizzazione. Siamo la miglior difesa. Questo è un obiettivo fondamentale per la crescita del progetto Lazio. È un percorso lungo che parte da molto lontano, per noi è sempre stato importante anche avere i conti in regola".