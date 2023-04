Spezia-Lazio, scontri tra tifosi: diversi arresti e un ferito

Secondo quanto riportato da Ansa, a poche ore dal match del Picco tra i liguri e i biancocelesti, le tifoserie sono entrate in contatto nel centro storico della città prima di essere separati dall’intervento della polizia in tenuta antisommossa. Le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni arresti, mentre uno dei tifosi coinvolti sarebbe rimasto ferito alla testa colpito da un oggetto tagliente ma non è in gravi condizioni

SPEZIA-LAZIO LIVE