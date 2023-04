Immobile: "Gol mancava, ora andrò a mille all'ora"

Ciro Immobile è tra i protagonisti della vittoria della Lazio sullo Spezia. Il capitano della Lazio sembra essersi messo definitivamente alle spalle tutti i problemi fisici che lo hanno attanagliato in questa stagione ed è pronto a dare il suo contributo in questa fase finale di campionato: "Mi mancava il gol, quest'anno è stato un po' così per via degli infortuni - dice a fine gara - La squadra ha sopperito bene alla mia assenza, ora voglio dare il mio aiuto per raggiungere l'obiettivo". La Lazio sembra aver fatto il definitivo salto di qualità: "Abbiamo messo a posto tante cose dal punto di vista difensivo, la qualità c'è sempre stata e ora ci esprimiamo al massimo, l'approccio di oggi non è stato dei migliori, lo Spezia lotta, non era semplice".