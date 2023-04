Sarri: "Siamo soddisfatti ma non ancora appagati"

L'allenatore della Lazio commenta la quarta vittoria consecutiva in campionato e il consolidamento del secondo posto in classifica: "Raggiungere l'obiettivo non è facile, ci sono ancora tante partite. Sono tornato a divertirmi e riesco a trasmettere questo alla squadra. In questa stagione c'è stato un cambio di mentalità e una crescita notevole" LE PAGELLE Condividi

Grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine della gara vinta contro lo Spezia, quarto successo consecutivo in campionato che consolida il secondo posto in classifica: "Nei primi minuti abbiamo vissuto tutte le difficoltà che potevano esserci in questa gara, lo sapevamo, ci hanno messo in difficoltà e poi piano piano siamo venuti fuori e abbiamo ripreso in mano la gara - dice - Soddisfatto? Siamo soddisfatti perché la squadra ha avuto un'evoluzione positiva ma c'è differenza tra soddisfazione e appagamento, pensare che sia facile arrivare al traguardo non è vero, bisogna restare concentrati e l'appagamento arriverà solo con l'obiettivo raggiunto". Tuttavia è innegabile una crescita della Lazio anche dal punto di vista della mentalità: "L'obiettivo di diventare meno superficiali ce lo siamo posti da tempo, la capacità di stare sul pezzo è cresciuta notevolmente, ma i primi 7 o 8 minuti un po' di paura di aver preso sottogamba la gara l'ho avuta".

"Sono tornato a divertirmi e riesco a trasmetterlo ai miei giocatori" La Lazio ha consolidato un secondo posto che, se mantenuto alla fine del campionato, sarà un grande risultato per il club: "L'eventuale secondo posto? Tutti si dimenticano che ho fatto sette promozioni anche nelle categorie inferiori, non sempre la dimensione mediatica corrisponde alla soddisfazione interna. Sono scaramantico e ora non dico dove colloco l'eventuale obiettivo nella scala di preferenze". Un risultato che è frutto di un progetto di crescita che può continuare: "Non so cosa sia possibile, so che sono tornato a divertirmi quando alleno e questo significa che la squadra sta facendo bene, ho visto in questa stagione un cambio di mentalità e questo fatto che io mi diverto riesco a trasmetterlo ai giocatori e lo vedo nella crescita individuale. Non dobbiamo guardare la classifica, perché mancano 9 partite, dobbiamo rimanere lì con la voglia di raggiungere il nostro obiettivo" vedi anche Spezia-Lazio 0-3, gol e highlights