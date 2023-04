Il difensore è stato sostituito all'inizio della ripresa dopo un colpo subito in seguito a un contrasto con Carlos Augusto. Dopo la paura iniziale, il giocatore è uscito sulle sue gambe: infortunio da valutare in vista della Champions

Tanta paura, ma alla fine non dovrebbe essere nulla di grave. Stefan De Vrij, schierato titolare per la 22^ volta in stagione, è stato costretto a uscire nei primi minuti del secondo tempo per un problema alla gamba sinistra. Al suo posto è entrato Acerbi e si attendono maggiori dettagli, soprattutto in vista del ritorno di Champions contro il Benfica.

La dinamica dell'infortunio

L'episodio si è concretizzato al 50', su un'occasione in contropiede a favore del Monza. L'olandese si è immolato in scivolata per frenare la conclusione di Carlos Augusto: l'esterno dei brianzoli è arrivato leggermente prima e l'impatto sul pallone ha provocato un piccolo trauma a De Vrij. Rimasto a terra, sembrava necessario l'utilizzo della barella per trasportarlo fuori dal terreno di gioco, ma alla fine il difensore nerazzurro è uscito sulle sue gambe, cercando invano anche di rimandare la sostituzione. Un epilogo che ha tranquilizzato i tifosi, sebbene Inzaghi abbia comunque effettuato il cambio.