Palladino: "Dedicata a Galliani e Berlusconi"

E' visibilmente emozionato e felice Raffaele Palladino che commenta la vittoria del Monza a San Siro contro l'Inter: "E' stata una partita incredibile e un'emozione indescrivibile - dice - Venire qui e giocare contro questa Inter che ci teneva a fare bene dopo la vittoria in Champions ed era con il morale alto significa che abbiamo fatto una grande gara, attenta ed equilbrat a. Abbiamo sfruttato le ripartenze e sono contento dei ragazzi perché sono entrati nella storia con questa vittoria. Ringrazio tutti". Un successo che ha fatto felice, in particolar modo Adriano Galliani : "Con lui parliamo spesso e per lui non era una gara come tutte le altre, ci teneva molto e mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare qualche punticino - spiega - Oggi ho voluto che lui facesse il discorso alla squadra e ha detto cose emozionanti e forti che ci hanno dato la carica, la vittoria è dedicata a lui e al presidente Berlusconi".

"Io bravo? Non lo so, cerco solo di fare del mio meglio"

Nonostante la posizione tranquilla in classifica e non potendo raggiungere altri obiettivi se non quello della salvezza già praticamente acquisita, il Monza ha trovato le motivazioni per continuare a stupire ancora: "Quando ti trovi nella nostra situazione di classifica e non si hanno obiettivi in avanti devi essere bravo a fare più punti possibili, non c'è un posizionamento come obiettivo ma solo fare il massimo che possiamo. Singolarmente anche per i ragazzi è importante perché più in alto finiscono e più valore acquisiscono, dobbiamo essere bravi ad alzare l'asticella ogni giorno e goderci questo momento". Attualmente Palladino è considerato uno dei migliori tra gli allenatori emergenti: "Io bravo? Non lo so, sto solo cercando di fare del mio meglio - dice ancora - Da calciatore studiavo gli allenatori che ho avuto, ho avuto dei grandi maestri come Gasperini e Juric e mi sono appassionato. Credo che questo sia il lavoro più bello al mondo".