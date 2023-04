L’allenatore della Juve, nella conferenza alla vigilia del match con il Sassuolo, ha replicato a quello della Salernitana (ex bianconero) che aveva criticato il suo gioco: "Già faccio fatica a vedere la mia squadra, figuriamoci se posso dare consigli agli altri. Non credo sia carino, una mancanza di rispetto. Ma ci sono allenatori molto bravi a gestire non solo la loro squadra..."

"Le parole di Paulo Sousa? Io rispetto e ascolto l'opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere la mia squadra figuriamoci se posso dare dei consigli. A parte che c redo che non sia carino, è una mancanza di rispetto mettermi a dare consigli su come e cosa deve fare un allenatore per la sua squadra. Però ci sono degli allenatori molto bravi che sanno gestire la loro squadre e anche le altre". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha replicato alle critiche mosse dall'allenatore della Salernitana Paulo Sousa al gioco dei bianconeri.

Cosa aveva detto Paulo Sousa

In un'intervista al quotidiano portoghese Record, Paulo Sousa (ex giocatore sia della Juventus che dello Sporting) aveva presentato così il quarti di Europa League: "Credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccato della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus. I bianconeri sono la tipica squadra di Massimiliano Allegri, un allenatore esperto e di prestigio, che è fondamentalmente focalizzato sul risultato. Gioca a suo agio difendendo basso, lasciando l’iniziativa all’avversario per poi uscire veloce, spesso in contropiede, sfruttando la qualità individuale dei suoi giocatori”.