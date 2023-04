Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Aia

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. E' stato eletto nell'assemblea generale Aia di oggi a Coverciano con 260 voti su 310 associati votanti (50 le schede bianche). Pacifici era candidato unico e succede ad Alfredo Trentalange, dimessosi in seguito alla vicenda legata al caso D'Onofrio. Alberto Zaroli, invece, è il nuovo vicepresidente dell'Aia.

Dopo una carriera di arbitro in Serie A nella seconda meta' degli anni '90, Pacifici è stato vicecommissario Can D (1995-1997), poi presidente del Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Dal marzo 2021 era componente del Comitato Nazionale Aia.