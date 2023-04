Finisce 1-0 tra Sassuolo e Juventus: decide un gol del subentrato Defrel, tra i migliori in campo, dopo un errore di Fagioli, il peggiore nella Juve insieme a Vlahovic. Il migliore per Allegri è ancora Perin. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile