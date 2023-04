Quando il -15 può essere sospeso o tolto

L'annullamento della sentenza può intervenire se il collegio dichiara illegittima la revocazione. Ciò può succedere se ammette il ricorso Juve nel quale viene fatto presente che a valere, per superiorità gerarchica, è il codice del Coni, che ammette revocazione solo per errore di fatto rispetto a quello della Figc, che lo ammette per sopraggiunti elementi nuovi. A proposito di questo, il Collegio può annullare anche se, analizzando gli elementi portati dalla Procura nella richiesta di ammissione, questi non vengano ritenuti nuovi rispetto al processo o di un peso tale da giustificare la revocazione della sentenza.

Il Collegio rimanda alla corte d'Appello Federale annullando momentaneamente o sospendendo la sentenza se: