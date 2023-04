Dopo l'incidente stradale avvenuto domenica mattina, l'attaccante biancoceleste salterà i match con Torino e Inter per via del trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Accertamenti in corso, invece, per chiarire la dinamica dell'impatto tra l'auto di Immobile il tram

INCIDENTE IMMOBILE, LA RICOSTRUZIONE