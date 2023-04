Le probabili formazioni della 31^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Dopo Champions ed Europa League Roma, Napoli e Juventus perdono pezzi. Pioli conferma buona parte della formazione di Napoli, nell'Inter Brozovic verso il riposo e Correa in pole. Sarri punta sul tridente leggero. Allegri potrebbe sorprendere in attacco. Mourinho deve ridisegnare la Roma mentre Gasperini non dovrebbe recuperare Lookman

Tante, tantissime soddisfazioni per l'Italia nella tre giorni di coppe europee. Ora tutte tornano a concentrarsi sul campionato. La Juventus ha riavuto 15 punti in classifica in attesa di una nuova udienza e di colpo la corsa al 4° posto si è complicata per le milanesi. Le battaglie europee hanno fatto contenti i tifosi ma c'è anche da fare il punto su infortunati e acciaccati che potrebbero saltare il 31° turno

Giornata che si snoda tra venerdì e lunedì e quindi come sempre non è semplice inviare agli "amici" una fantaformazione "sicura". Per avere qualche insicurezza in meno chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri 007 sono ovviamente già al lavoro e le prime preziose informazioni sono già arrivate. Eccole