In un'intervista rilasciata a Telenord, l'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone ha parlato della cessione del club a Massimo Ferrero: "Fu un errore, Ferrero è peggiorato rispetto a come si era proposto inizialmente". Secondo Garrone, inoltre "se il piano Barnaba non andrà a buon fine, alla Sampdoria non resteranno che il fallimento e la Serie D"

Poi la trattativa con Gianluca Vialli insieme ai magnati Knaster e Dinan con Garrone che disse parole importanti: "Per questo in piazza tra i tifosi affermai che la Sampdoria era un bene contendibile e che se Ferrero non avesse venduto allora sarebbe stato un pazzo ... Pronunciai anche un'altra frase, è vero: farò quanto in mio potere, qualora un domani ce ne fosse bisogno, per non farla fallire. Che è diverso dal dire finché ci sarò io non fallirà. Esistono delle regole, delle leggi e vanno rispettate ".

"Non si possono fare investimenti in perdita e la Samp lo è"

Adesso l'attualità è l'ipotesi che porta ad Alessandro Barnaba di Merlyn Partners che già a dicembre si era mosso, un progetto che è stato sposato anche dalla famiglia Garrone per salvare in extremis il club: "A chi grossolanamente sostiene che debba farlo io dando i soldi a Ferrero sfugge il fatto che la legge non consente di compiere investimenti in perdita. E la Samp lo è. Non solo noi ma nessuno potrà mai effettuare un'operazione del genere, al di fuori delle norme. Per questo se il piano Barnaba non andrà a buon fine, alla Sampdoria non resteranno che il fallimento e la serie D".