Serie A

In testa con 21 gol c'è sempre Osimhen, di nuovo in campo contro il Verona ma fermato dalla traversa. Arriva in doppia cifra Immobile, tornato in gol su rigore contro lo Spezia. Sanabria sale a 9 e si conferma il miglior attaccante dell'anno solare dietro il nigeriano del Napoli. Prosegue anche il momento positivo del fiorentino Cabral, ora a quota 7 come il romanista Tammy Abraham. Ecco tutti i migliori marcatori del campionato GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A