Se Napoli e il Napoli si preparano alla festa per il terzo Scudetto, in città potrebbero esserci problemi di ordine pubblico. Per questo motivo c'è al vaglio l'ipotesi dello spostamento di Napoli-Salernitana in programma al Maradona sabato alle 15. "Se avremo indicazioni in tal senso dal Ministero, ci adegueremo", ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Casini

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono stati al centro di una riunione in Prefettura che ha coinvolto i vertici delle istituzioni e il presidente De Laurentiis, collegato da Los Angeles , tornerà in Italia il 28. Al vaglio del prefetto, oltre che le misure da intraprendere in occasione della conquista del terzo scudetto, quando nelle vie e nelle piazze della città scenderanno più di un milione di persone, anche lo spostamento della partita del Napoli da sabato a domenica per motivi di ordine pubblico . Per avere l’aritmetica certezza dello scudetto, è bene ricordarlo, il Napoli dovrà battere la Salernitana e sperare che la Lazio non faccia altrettanto con l’Inter a Milano. Lo spostamento della partita del Maradona da sabato a domenica è una ipotesi che il club non disdegnerebbe, ma che allo stesso tempo sbatte contro il calendario della Lega Calcio. Un’altra proposta trapelata dal vertice sarebbe lo slittamento delle due partite Napoli-salernitana e Inter-Lazio alle 15 di domenica . Una contemporaneità che concentrerebbe il lavoro delle forze dell’ordine solo nella giornata di domenica.

Casini: "Spostamento di Napoli-Salernitana? Ci adegueremo"

La “conditio sine qua non” per lo spostamento resta però la sicurezza. In tal senso si è espresso anche il presidente della Lega Casini, in contatto con l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del ministero dell’interno, dichiarando che la Lega si adeguerà alle decisioni prese se ci saranno appunto motivi di ordine pubblico. Una valutazione ancora in corso da parte delle istituzioni. La decisione definitiva verrà presa nella prossima riunione in prefettura, prevista per giovedì ma che potrebbe essere anticipata di 24 ore. Senza dimenticare che il Napoli martedì sera giocherà a Udine, e quindi sarebbe necessario un altro spostamento, in quanto tra una partita e l’altra devono trascorrere 72 ore, non senza difficoltà logistiche poi anche per tutti i tifosi che hanno già acquistato i biglietti e prenotato treni e aerei per essere alla Dacia Arena. Tanti dubbi, ancora da sciogliere, l’unica certezza al momento non da poco, è che la festa ci sarà..