Napoli-Salernitana domenica alle 15: è ufficiale

Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15. Il cambio di data e orario ora è ufficiale, come da nota della Lega Calcio "in attuazione dell'Ordinanza del Prefetto di Napoli del 27 aprile". La partita, originariamente in programma sabato 29 allo stesso orario, ora si giocherà di domenica, subito dopo Inter-Lazio delle 12.30, dal cui esito dipendono le combinazioni per l'aritmetica. Ricordiamole: la Lazio non deve battere i nerazzurri, il Napoli deve vincere con la Salernitana. Solo così lo scudetto sarà già aritmetico.