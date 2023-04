Le probabili formazioni della 32^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli ritrova Giroud mentre Mourinho perde anche Llorente. Roma con la difesa obbligata e Dybala che parte dalla panchina. Lazio con Immobile che torna dal primo minuto. Nell'Inter non preoccupano Calhanoglu e Barella. Spezia senza Nzola. Il Napoli prepara la festa con la formazione migliore

Prima giornata utile per risolvere artimeticamente la questione scudetto ma attenzione alla zona Champions perchè questo è un turno da circoletto rosso. Oltre agli scontri diretti c'è da pensare anche al prossimo turno infrasettimanale. Insomme, le energie vanno (forse) dosate ma chiaramente ogni match ha la sua importanza

Per chi è ancora impegnato nelel varie coppe c'è un tour de force mica male: gare (importantissime) ogni 3 giorni e allora tifosi e fantallenatori vogliono conoscere scelte, esclusioni e disponibilità. Anche per gli inviati di Sky Sport è una settimana da monitoraggio completo. Le notizie dai 20 ritiri di A non mancano di certo e allora andiamo a scoprire dubbi, recuperi, indiposibilità e soprattutto...le scelte. Partiamo