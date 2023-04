Spalletti LIVE: "Sfida estrema per noi e la città"

Alla vigilia della Salernitana che potrebbe dare l'aritmetica certezza dello scudetto, l'allenatore azzurro spiega: "Giocheremo con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo. Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione: dobbiamo proseguire dritto come fatto finora. Le parole di Sarri e Allegri? Non devo rispondere a loro: noi andiamo in campo pensando ai nostri tifosi"

È una giornata d'attesa per una città intera, che attende solo l'inizio della festa. Domenica sarà il primo match-point scudetto per il Napoli , impegnato alle 15 al 'Maradona' contro la Salernitana. Per raggiungere il terzo storico titolo a distanza di 33 anni, gli azzurri dovranno vincere il derby e sperare in un mancato successo della Lazio alle 12.30 sul campo dell'Inter. Combinazioni necessarie per festeggiare con 6 giornate d'anticipo (sarebbe un record assoluto nella storia della Serie A) ma, prima del campo, la parola spetta a Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia.

È cambiato qualcosa dopo lo spostamento della partita?

"Sappiamo da tempo quale deve essere la nostra direzione, non ci serve fare qualcosa di diverso. Dobbiamo proseguire dritto come fatto fin qui. Ci sono delle cose al di sopra di noi che non possiamo controllare e ci adeguiamo. Eravamo pronti a giocare oggi, saremo pronti domani con tutte le nostre forze, anche quelle che non abbiamo. Vogliamo giocare e basta".



Come si vive questa attesa?

"Stasera prima di andare a letto penserò che siamo di fronte a una sfida estrema, ma se l’affronti nella maniera giusta ti dà qualcosa di diverso. È da tempo che vogliamo giocare queste partite qui. C’è da viverle nello stesso modo di sempre. Sappiamo cosa fare per prepararci e cosa fare poi in campo".



Cosa pensa delle dichiarazioni sul rinvio della partita?

"Noi non abbiamo affidato al prefetto il nostro campionato, ma alla nostra idea di gioco e alla volontà di rendere felici le persone. La città ci aspetta con il fiato sospeso in un aeroporto per ore o in strada per vederci passare in pullman. Avevamo impostato la settimana per giocare sabato, abbiamo dovuto cambiare i programmi. Accettiamo questo, per quello che sappiamo: tutto è stato fatto per la nostra sicurezza in previsione dell’eventuale vittoria".



Cosa pensa della Salernitana?

"È forte e da otto partite è in striscia positiva. Conosco Paulo Sousa, l'ho apprezzato e abbiamo fatto un viaggio insieme. È uno che lavora sul campo. A vederla da fuori, la Salernitana è una società proiettata al futuro. Il presidente Iervolino sta facendo un grande lavoro, Salerno è una con entusiasmo che ama il calcio. Per noi sarà una partita difficilissima: sappiamo che tutto ciò che è successo ha motivato i nostri avversari, ma faremo quello che dobbiamo fare".



Questo Napoli è come un ciclista?

"Potremmo parlare di volata finale, condurre una gara di livello davanti a quelli più forti. Dobbiamo farci trovare pronti, noi abbiamo giocatori che sarebbero forti anche nel ciclismo per quanto e come hanno pedalato. Ma l'idea di gioco collettivo e di squadra, se l'hanno apprezzata tutti, è la soluzione migliore. Lo vogliamo portare in fondo questo discorso, la nostra squadra è più forte tutta insieme rispetto all'addizione di 11 nomi".





Sente l'invidia di altri colleghi?

"Io non devo rispondere né a Sarri né ad Allegri. Noi dobbiamo andare in campo pensando non a noi stessi ma ai nostri tifosi. Da noi si ragiona diversamente: è giusto dare loro questa soddisfazione. Sono stati importanti nel nostro percorso fino a questo finale di campionato così emozionante".



Sarà emozionato domenica?

"Io mi emoziono facilmente. Ho un po' di paura se ripenso da dove sono partito, paura ed emotività le avevo accanto ovunque io sia passato. Domani probabilmente sarà ancora di più. Ma sono queste le giornate che cerchiamo e che fanno la differenza, se non ci piacessero non dovremmo fare calcio. Per noi e per Napoli è una sfida che va vinta. E quindi ci andiamo con tutte le qualità che abbiamo".