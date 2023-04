Dove vedere Roma-Milan

I numeri di Roma e Milan

Sono 175 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 45 le vittorie della Roma, 52 i pareggi e 78 le gare vinte dal Milan che ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro la Roma (2 pareggi), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 (5 pareggi, 7 sconfitte); inoltre, è da 1996 che i rossoneri non rimangono imbattuti per più gare di campionato contro i giallorossi (17 in quel caso). Il Milan ha perso quattro delle ultime sette trasferte disputate in Serie A (2 vittorie, un pareggio), tante sconfitte quante nelle precedenti 54 gare esterne nella competizione (38 vittorie, 12 pareggi). Da una parte il Milan è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato (10), dall’altra solo il Napoli (due) ne ha concessi meno della Roma (tre). La curiosità: la Roma è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero in questo campionato (sei) ed è una delle quattro che non ha ancora concesso reti nello stesso intervallo temporale. Con la doppietta nell’ultimo turno di campionato, Rafael Leão sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A (12 reti); considerando anche gli assist si trova ora a 18 partecipazioni attive, solo una in meno rispetto alle 19 dello scorso campionato (11 gol, otto passaggi vincenti). Lorenzo Pellegrini ha segnato nelle ultime tre partite disputate con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni; questa è già la sua migliore striscia di gare in gol in giallorosso; contro il Milan ha segnato un solo gol in Serie A, nel primo confronto, risalente all’ottobre 2016 con la maglia del Sassuolo.