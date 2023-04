Pioli risponde a Mourinho: "Scontenti in due"

L'allenatore del Milan replica a Mourinho: "Per lui sono due punti persi? Anche per me. Nel finale non credevo nel pareggio, ma nella vittoria. La Champions è un sogno nel cassetto, ma lo apriremo al momento giusto: ora dobbiamo accelerare in campionato"

Un pareggio acciuffato al 97', dopo essere andati sotto appena qualche minuto prima. Il finale pazzesco dell'Olimpico consegna un punto ai rossoneri, dopo che Pioli aveva sognato di farne tre e che aveva rischiato di portarne a casa zero.



"Non abbiamo giocato male", dice Pioli nel post partita. "Ci sono mancate le giocate giuste ma abbiamo controllato la partita. Serviva un po’ più di determinazione e lucidità per sbloccare la partita, non ci siamo riusciti. Non è il risultato che volevamo ma abbiamo rimediato a un risultato che sarebbe stato davvero negativo per quello che si era visto in campo. Se credevo nel pareggio? Io credevo nella vittoria. Stiamo bene in questo momento, oggi è stata anche una partita strana con pochi minuti effettivi. Tante pause, difficile giocare così. Aver rimediato così significa crederci sempre".