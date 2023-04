Il Napoli può festeggiare lo scudetto già domenica. Con la partita contro la Salernitana spostata alle 15, la squadra di Spalletti saprà già il risultato di Inter-Lazio (live su Sky e in streaming su NOW), fondamentale per l'aritmetica

Scudetto già domenica? L'aritmetica lo rende possibile, ma per il terzo tricolore nella storia del club serviranno gli incastri giusti. Il Napoli al momento si trova a +17 sulla Lazio, seconda in classifica. Fondamentale l'incrocio di risultati: con lo slittamento di Napoli-Salernitana alle 15 di domenica (partita originariamente prevista per sabato), la squadra di Spalletti scenderà in campo già sapendo il risultato di Inter-Lazio, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 12.30. Per l'aritmetica serve infatti che la Lazio non batta l'Inter, dunque vittoria nerazzurra o pareggio, e che quindi il Napoli vinca alle 15 contro la Salernitana. In questo scenario, lo scudetto sarebbe aritmetico.