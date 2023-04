Festa scudetto rimandata per il Napoli fermato sull'1-1 dalla Salernitana. La Juve deve ancora giocare la 32^ giornata, poi ci sarà l'infrasettimanale. Cosa manca ora alla squadra di Spalletti per la certezza? E in che partita può arrivare?

