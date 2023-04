Dove vedere Napoli-Salernitana

I numeri di Napoli e Salernitana

Il Napoli è imbattuto nelle sue cinque partite contro la Salernitana in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi); tra le squadre contro cui sono imbattuti nella competizione, i partenopei hanno affrontato più volte solamente il Crotone (sei) e il Cesena (26). Dopo aver ottenuto solo tre successi nelle prime otto gare casalinghe contro squadre della Campania in Serie A (4 pareggi, 1 sconfitta), il Napoli ha vinto tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 20-1. Dopo aver segnato per 16 partite casalinghe consecutive in Serie A (45 reti), il Napoli ha mancato il gol in tre delle ultime quattro: in particolare, i partenopei non hanno segnato nelle due più recenti e non rimangono tre gare interne di fila senza reti da febbraio 2010 in Serie A. Grazie a due vittorie intervallate da sei pareggi, la Salernitana è imbattuta da otto partite di Serie A; per i granata è la miglior striscia nella competizione ed è anche in generale la serie di imbattibilità aperta più lunga nel massimo campionato. La Salernitana ha pareggiato le ultime quattro trasferte di Serie A; l’ultima squadra a ottenere cinque pareggi esterni di fila in una singola stagione nella competizione è stata la Lazio nel marzo 2016 (sei). Se il Napoli dovesse conquistare il titolo il 30 aprile dopo Inter-Lazio, sarebbe un nuovo record in quanto a giornate di anticipo (sei); il trionfo arriverebbe, inoltre, a 33 anni trascorsi dall’ultimo scudetto vinto dai campani, il 29 aprile 1990.