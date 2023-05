SERIE A

Turno infrasettimanale con otto squalificati (due nel Sassuolo). Centrocampo e difesa da reinventare per la Roma di Mourinho priva (anche) di Kumbulla e Matic. Nell'Inter Gosens è ko e si tenterà di riaverlo per il ritorno di Champions. Milan senza Tomori. Difficili i recuperi di Lookman e Beto per Atalanta e Udinese mentre Nzola resta out. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra