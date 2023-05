La Juve torna a vincere dopo un mese in campionato, lo fa col primo centro in maglia bianconera di Paredes (su punizione) e col ritorno al gol di Vlahovic che, in A, mancava da 773 minuti. In mezzo il pari di Ceesay su rigore. Allegri, al netto degli altri risultati di giornata, resta in zona Champions salendo a quota 63 punti. Il Lecce resta a 31.