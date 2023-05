Dopo il pesantissimo 5-0 sul campo della Fiorentina, l'allenatore serbo parlerà con la squadra e la dirigenza e deciderà se proseguire o meno fino al termine della stagione sulla panchina blucerchiata. In caso di dimissioni di Stankovic, a prendere il suo posto potrebbe essere la coppia formata da Palombo e Tufano FIORENTINA-SAMPDORIA 5-0: HIGHLIGHTS Condividi

L'ultimo posto in classifica, una salvezza che ormai sembra praticamente impossibile da raggiungere e adesso anche una possibile svolta: dopo il pesantissimo 5-0 incassato sul campo della Fiorentina, Dejan Stankovic potrebbe dimettersi da allenatore della Sampdoria. Al momento nulla è ancora deciso, ma quella di lunedì 1 maggio sarà una giornata decisiva per capire meglio la situazione e definire il futuro del serbo. Stankovic avrà un confronto con la squadra e la società, dopodiché deciderà se proseguire o meno il suo percorso in blucerchiato fino al termine della stagione.

I possibili sostituti L'allenamento, inizialmente in programma per la mattina, è stato spostato al pomeriggio per far sì che l'allenatore possa incontrare la dirigenza. A quel punto resterà da capire se sarà il serbo a guidare la seduta: anche qualora dovesse rimanere alla guida della Samp, Stankovic potrebbe dare forfait a causa di un malessere fisico. Se invece si deciderà di giungere a una separazione, la squadra per il finale di stagione potrebbe essere affidata alla coppia formata da Angelo Palombo, già nello staff di Stankovic, e Felice Tufano, allenatore della Primavera. vedi anche La classifica di Serie A

Le parole di Stankovic in conferenza Delle valutazioni sul suo futuro aveva parlato Stankovic dopo il pesantissimo ko di Firenze: "Ho pensato che se sono io il problema - aveva detto l'allenatore in conferenza -, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Ma il 5-0 è responsabilità mia ed è giusto discuterne".