Tutto facile per la Fiorentina che batte nettamente la Samp: la squadra di Italiano sale momentaneamente all'ottavo posto in classifica, Stankovic sempre ultimo e sempre a -10 dalla salvezza. Castrovilli parte bene ed è tra i più pericolosi in avvio: è proprio lui a sbloccare nel recupero del primo tempo, tornando alla rete in A 494 giorni dopo l'ultima volta. Nella ripresa bis di Dodô e tris di Duncan. Kouamé e Terzic entrano e segnano il 4-0 e il 5-0. Triplo assist per Jovic