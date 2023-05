I numeri di Milan e Cremonese

Sono 15 i precedenti in Serie A con 10 vittorie per il Milan e 2 per la Cremonese. La partita di andata era finita. Finora il Milan ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro la Cremonese in Serie A. L’ultima sfida al Meazza tra le due squadre in Serie A risale al 12 maggio 1996 quando i rossoneri vinsero 7-1 con Fabio Capello in panchina. Nelle 14 partite da quando c'è Ballardini in panchina, la Cremonese ha conquistato 13 punti in Serie A. La Cremonese è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato, 32 in 16 partite.